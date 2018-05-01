Владимир Якушев: тяжело расставаться с тюменским регионом и людьми

фото: Вячеслав Веренич фото: Вячеслав Веренич

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Весь XXI век я прошагал по жизни вместе с тюменским регионом и его жителями. Сегодня мне тяжело расставаться и с регионом, и с людьми.

Об этом на брифинге заявил журналистам Владимир Якушев, комментируя свой переход с поста губернатора Тюменской области на работу в правительство Российской Федерации.

"Я пока испытываю сложные эмоции, учитывая, что о возможном назначении узнал только три дня назад. Не сказал бы, что это радостные и счастливые эмоции. Я пришел на государственную службу в Тюменской области в 2001 году, а на посту губернатора отработал тринадцать лет. Весь XXI век я прошагал по жизни вместе с нашим регионом и его жителями. Мы реализовали огромное количество проектов - сначала с командой Сергея Собянина, а затем и под моим руководством. Конечно, я жил каждым из этих проектов и сегодня мне тяжело расставаться с регионом и людьми", - сказал Владимир Якушев.

По его словам, министерство строительства и ЖКХ, которое он возглавил, - непростой участок работы.

"Мы активно взаимодействовали с этим министерством, решая различные процедурные вопросы, связанные со строительством и реформированием жилищно-коммунального хозяйства. Сообща реализовали в регионе проект по заключению концессионных соглашений в сфере ЖКХ, начали новый проект по созданию комфортной современной городской среды. Теперь эти и многие другие очень непростые задачи мне предстоит решать уже не на уровне региона, а в масштабах страны. Очень многое для этого уже сделано, и главное для меня - не потерять набранных темпов. Тюменцы знают, что я человек динамичный. На новом посту буду стараться работать также", - подчеркнул глава Минстроя.

По словам Владимира Якушева, свой первый рабочий день в качестве федерального министра он начнет в 8 часов 30 минут 21 мая. "На 23 мая уже запланировано первое заседание обновленного правительства. Времени на разгон нет", - сказал он.





фото: Вячеслав Веренич фото: Вячеслав Веренич

Владимир Якушев сердечно поблагодарил всех жителей Тюменской области за поддержку, которую он всегда получал от земляков.

"На протяжении всех 18 лет моей карьеры на государственной службе мы с жителями Тюменской области всегда были единой командой. Нам много удалось сделать. Спасибо за доверие, оказанное мне на выборах. Спасибо за то, что доверяли мне, когда мы осуществляли различные проекты по развитию региона и улучшению жизни людей. И даже если были какие-то сомнения, время все расставляло на свои места. Поэтому у нас все получилось. Именно жители Тюменской области дали мне возможность сформироваться как уже государственному деятелю. Я занял высокий пост федерального министра, потому что меня воспитала тюменская земля и тюменцы", - заявил Владимир Якушев.

Евгений Бабенко