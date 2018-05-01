Сысоев: под руководством Владимира Якушева жилищное строительство получит новый стимул к развитию

Владимир Сысоев. Фото: phototyumen.ru Владимир Сысоев. Фото: phototyumen.ru

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Назначение Владимира Якушева на должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства приветствовал депутат Государственной думы Владимир Сысоев.

Парламентарий отметил, что состав правительства пополнился губернаторами благополучных регионов, в которых успешно решают проблемы, волнующие жителей.

"В Тюменской области строительство идет быстрыми темпами, реформируется ЖКХ. Эти вопросы нужно решать и в других регионах страны. Строительная отрасль должна стать серьезным локомотивом для развития российской экономики. Жители страны ожидают решения вопросов увеличения объемов жилищного строительства, переселения из аварийного и ветхого жилья, доступности жилья для молодых семей и молодых специалистов. Отмечу также, что россияне хотят жить в экологичных деревянных одно- и двухэтажных домах. Необходимо создать условия для этого", - сказал парламентарий.

Владимир Сысоев выразил надежду на то, что Владимир Якушев использует опыт управления регионом для того, чтобы придать отрасли новый импульс развития.

Татьяна Ковалева