Владимир Якушев: Тюменская область продолжит динамично развиваться

фото: Вячеслав Веренич фото: Вячеслав Веренич

Далее в сюжете Добрососедские отношения между Тюменской областью и округами нужно сохранять, считает Якушев

Главные слагаемые успеха, достигнутого Тюменской областью, в том, что в регионе эффективно работают долгосрочные программы развития.

Об этом заявил журналистам Владимир Якушев, комментируя свой переход с поста губернатора Тюменской области на работу в правительство Российской Федерации.

"Я считаю, что именно благодаря реализации долгосрочных программ Тюменская область динамично развивается. Очень важно, чтобы эти программы оставались такими же долгосрочными, чтобы регион продолжал идти намеченным путем. Конечно же, я бы хотел, чтобы Тюменская область двигалась вперед еще более активно. Для этого есть все возможности", - отметил Владимир Якушев.

Правительство Тюменской области - одна из самых профессиональных управленческих команд в России, подчеркнул он.

"Тюменская область входит в число регионов-лидеров практически по всем направлениям социально-экономического развития. Очень важно это сохранить. Для региона характерна преемственность традиций. В свое время мы подхватили и продолжили масштабные начинания Сергея Собянина, постарались не потерять набранные темпы. Потом появились новые федеральные и региональные программы, национальные проекты. И всегда Тюменская область была на хорошем счету", - напомнил Владимир Якушев.

Очень важно, чтобы регион продолжил реализацию многочисленных проектов в сферах образования, здравоохранения, создания современной и комфортной городской среды, чтобы развивались муниципалитеты, строились знаменитые тюменские дороги, подчеркнул он.

"Все это обязательно должно продолжаться. Я уверен, что так и произойдет и регион будет развиваться", - заявил Якушев.

Евгений Бабенко