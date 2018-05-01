Владимир Якушев вывел строительную отрасль Тюменской области на высокий уровень

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Строительная отрасль Тюменской области достигла значительных результатов во время работы Владимира Якушева на посту губернатора.

Так, если в 2005 году регион вводил в эксплуатацию 557 тыс. кв. м жилья, то в 2017 было построено 1 млн 420 тыс. кв. м.

За это время была проделана большая работа по устранению административных барьеров: срок получения разрешения на строительство сокращен с 342 до 79 дней, вместо 23 процедур строители проходят всего четыре.

Тюменская область - лидер Уральского федерального округа по вводу жилья - с 2005 года в регионе построено 14 млн кв. м. жилья. В 2018 году в стадии строительства более 2,5 млн кв. м. жилья.

За 12 лет введены в эксплуатацию 38 школ, 15 детских садов, 25 поликлиник и больниц, 14 домов культуры, 43 спортивных объекта.

За 10 лет в области построено 68 мостов и развязок. Ежегодно вводится в эксплуатацию несколько крупных дорожных объектов.

Тюмень украсили уникальные объекты: единственная в России четырехуровневая набережная Туры, самый большой драматический театр.

Кардинально обновились железнодорожный вокзал и аэропорт "Рощино", готовый теперь принять до 5 млн пассажиров в год.

Улучшению внешнего облика городов и сел способствует не только новое строительство, но и сокращение старого жилищного фонда. В 2017 году область досрочно выполнила федеральную программу по сносу аварийного жилья, расселила 148 тыс. кв. м. В новое жилье переехали 10 тыс. человек.

С 2005 года благодаря программам улучшили жилищные условия более 30 тыс. семей.