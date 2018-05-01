"Очень требовательный руководитель". Богданова прокомментировала назначение Якушева

Владимир Якушев и Татьяна Богданова. Фото admtyumen.ru Владимир Якушев и Татьяна Богданова. Фото admtyumen.ru

Основное качество, которое проявил Владимир Якушев на посту губернатора Тюменской области - предметное понимание всех проблем, которые существуют в муниципалитетах. Такое мнение высказала в интервью обозревателю "Тюменской линии" глава администрации Казанского района Татьяна Богданова.

"Владимир Якушев всегда умел находить решения проблем, причем совместно с муниципальными властями и жителями. Его главной целью было сделать жизнь людей на всех территориях самодостаточной, чтобы не только в городах, но и в небольших селах у них была работа и достойная зарплата, а муниципальная казна пополнялась местными налогами", - отметила глава администрации.

По словам Татьяны Богдановой, за те годы, когда регионом руководил Владимир Якушев, в Казанском районе отремонтированы Дом культуры, стадион, детская школа искусств и многие другие социальные объекты.

"По решению губернатора были выделены средства для электрификации районов индивидуального жилищного строительства, отремонтированы многие километры автодорог. Он всегда стремился помочь сделать жизнь людей лучше. Заботу Владимира Якушева жители района ощутили на себе", - подчеркнула она.

При этом Владимир Якушев был очень требовательным руководителем, и всегда настаивал на точном и полном исполнении своих поручений, рассказала Татьяна Богданова.

"Поручения главы региона всегда были очень хорошо продуманы и просчитаны. Создание в муниципалитете благоприятных и комфортных условий для жизни людей Владимир Якушев считал одним из главных факторов повышения инвестиционной привлекательности. А если инвестор приходит и создает рабочие места - значит, территория развивается. В таком подходе к делу, на мой взгляд, и заключается одна из главных причин успехов, которых достиг Владимир Якушев на посту губернатора Тюменской области", - считает глава Казанского района.

Евгений Бабенко