Владимир Якушев умеет эффективно действовать в сложных ситуациях, подчеркнул Александр Криволапов

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Владимир Якушев заряжал свою команду мощной энергией. Об этом заявил в интервью обозревателю "Тюменской линии" глава Викуловского района Александр Криволапов.

"Владимир Якушев знает каждый район Тюменской области, практически, как свои пять пальцев. Ему известны все наши проблемы, и у губернатора всегда был четкий план: что и в какие сроки нужно сделать для их решения", - отметил глава муниципалитета.

Александр Криволапов особо отметил способность Владимира Якушева оперативно и эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

"Во время паводка в 2017 году у нас прорвало дамбу. Викуловский район - самый отдаленный от Тюмени из всех муниципалитетов. Тем не менее, через три часа после прорыва губернатор был на месте чрезвычайной ситуации и лично руководил работами по ее ликвидации. Это дорогого стоит", - убежден глава района.

Глава региона заряжал свою команду мощной энергией, постоянно помогая в работе по повышению инвестиционной привлекательности муниципалитетов, рассказал Александр Криволапов.

"Владимир Якушев придавал большое значение любому инвестиционному проекту, в том числе по созданию колбасного цеха или тепличного хозяйства на территории Вагайского района. Для него не было крупных или маленьких проектов, он ценил каждый рубль, вложенный в нашу экономику, каждое новое рабочее место для людей", - подчеркнул глава муниципалитета.

Настойчиво требуя от муниципальных образований Тюменской области движения к финансовой самодостаточности, к наращиванию местной налогооблагаемой базы, Владимир Якушев в то же время постоянно учил глав муниципалитетов бережно относиться к инвестору и проводить сбалансированную налоговую политику, отметил Александр Криволапов.

"Помощь, которую Владимир Якушев оказал Викуловскому району в социально-экономическом развитии, невозможно переоценить", - убежден глава муниципалитета.

Евгений Бабенко