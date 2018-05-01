Владимир Якушев оставил хороший задел для дальнейшего развития региона, уверен Александр Анохин

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Уходя с поста губернатора Тюменской области, Владимир Якушев оставил хороший задел для дальнейшего развития региона. Об этом заявил в интервью обозревателю "Тюменской линии" глава Заводоуковского городского округа Александр Анохин.

"За те годы, когда Владимир Якушев руководил регионом, сделано очень многое. Например, в Заводоуковском городском округе мы ежегодно вводили в эксплуатацию около 20 тысяч квадратных метров жилья в многоквартирных и индивидуальных домах. Готова площадка на тысячу земельных участков под строительство жилья для многодетных семей. Но немало добрых дел мы под руководством Владимира Якушева только начали. Строители приступили к возведению новой школы. Идет работа над проектно-сметной документацией для строительства бассейна. Разработана масштабная программа благоустройства дворовых территорий", - рассказал глава городского округа.

По мнению Александра Анохина, в Заводоуковском городском округе, как и во всей Тюменской области, успешно реализуется разработанная по инициативе Владимира Якушева программа второй индустриализации региона.

"Если бы пару десятков лет назад мне кто-то рассказал, что в Тюмени появится металлургический завод, я бы посмотрел на этого человека, как на чудака. Сегодня такой завод есть. А у нас в Заводоуковске работает единственное в России предприятие по производству овощной сетки, которую раньше вся страна закупала за рубежом. В 2017 году в городе появилось современное производство по переработке индейки. Это более 300 новых рабочих мест. Все эти, и многие другие инвестиционные проекты удалось реализовать благодаря поддержке губернатора", - подчеркнул глава городского округа.

По инициативе Владимира Якушева и при поддержке из областного бюджета в сельских районах вновь вводятся в оборот залежные пахотные земли, напомнил Александр Анохин. "Самое главное, что новые рабочие места создаются не только в городах региона, но и на селе", - сказал он.

Большие перспективы для развития региона открывают созданные по поручению Владимира Якушева индустриальные парки "Боровский" и "Богандинский", отметил глава Заводоуковского городского округа.

"Продолжается работа по созданию агроиндустриального парка в Ишимском районе. С подачи Владимира Якушева мы тоже ведем переговоры об открытии подобной площадки на заводоуковской земле. Когда для инвестора создаются все необходимые условия, создание новых производств идет гораздо легче и быстрее. А новые рабочие места и налоговые отчисления необходимы каждому муниципалитету", - подчеркнул Александр Анохин.

Владимир Якушев будет очень хорошим министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства, уверен глава Заводоуковского городского округа.

"За годы нашей совместной работы я увидел, насколько глубоко наш губернатор вникает в самые разные вопросы, даже в те, которые, на первый взгляд, кажутся второстепенными. При этом он отлично знает специфику сельских муниципалитетов. Мы гордимся тем, что главу нашего региона заметили и назначили в федеральное правительство, доверив ему не самый простой участок работы. Это высокая оценка его заслуг", - подчеркнул Александр Анохин.

Евгений Бабенко