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Внеочередное заседание Тюменской областной думы посвятят выборам губернатора

Политика, 18:05 21 мая 2018

фото ИА "Тюменская линия"

Выборы губернатора назначат на внеочередном заседании Тюменской областной думы. Об этом заявил спикер регионального парламента Сергей Корепанов.

Согласно закону, учитывая единый день голосования 9 сентября 2018 года, избирательная кампания должна быть объявлена с 31 мая по 10 июня.

Предполагается, что вопрос о внеочередном заседании будет поднят 24 мая. "Выборы губернатора – серьезный вопрос. Поэтому я призвал коллег к его рассмотрению подойти ответственно", - подчеркнул он.

Напомним,  Владимир Якушев подал в отставку в связи с назначением на пост главы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 18 мая. В настоящее время исполняет обязанности губернатора Тюменской области вице-губернатор Сергей Сарычев.

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# выборы губернатора , назначение , облдума

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