Внеочередное заседание Тюменской областной думы посвятят выборам губернатора

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Выборы губернатора назначат на внеочередном заседании Тюменской областной думы. Об этом заявил спикер регионального парламента Сергей Корепанов.

Согласно закону, учитывая единый день голосования 9 сентября 2018 года, избирательная кампания должна быть объявлена с 31 мая по 10 июня.

Предполагается, что вопрос о внеочередном заседании будет поднят 24 мая. "Выборы губернатора – серьезный вопрос. Поэтому я призвал коллег к его рассмотрению подойти ответственно", - подчеркнул он.

Напомним, Владимир Якушев подал в отставку в связи с назначением на пост главы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 18 мая. В настоящее время исполняет обязанности губернатора Тюменской области вице-губернатор Сергей Сарычев.