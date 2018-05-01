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Схватка орлана и лисы за добычу попала на видео

Общество, 14:16 23 мая 2018

фото news.zapoved.ru

Американскому фотографу-натуралисту Кевину Эби удалось снять белоголового орлана, отнимающего у молодой лисы кролика, видео публикует Fox News, сообщает РИА "Новости"

На кадрах видно, как птица хватает добычу, которую несла в зубах лиса, после чего соперники поднимаются на высоту около шести метров.

После борьбы, которая длилась восемь секунд, лиса ослабляет хватку и падает на землю, а орлан улетает с кроликом.

Фотограф отметил, лиса осталась невредимой после полета. "Я сделал несколько снимков после ее падения и не нашел каких-либо повреждений", — говорит он.

По словам автора видео, сцена оказалось более эффектной, чем он ожидал.

"Я думал, что лиса бросит кролика, а орел получит легкий обед. Вместо этого птица унесла ее с собой в небо. Это было драматичное сражение", — признался Эби.

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# видео , Кевин Эби , кролик , лиса , орлан

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