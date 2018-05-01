В Тюмени открылся Международный конгресс кардиологов

В Тюмени открылся Международный конгресс кардиологов. Фото ИА "Тюменская линия" В Тюмени открылся Международный конгресс кардиологов. Фото ИА "Тюменская линия"

Представители восьми стран принимают участие в девятом Международном конгрессе "Кардиология на перекрестке наук", который открылся в Тюменском кардиологическом научном центре.

Врачи делятся результатами научных исследований и медицинскими разработками в области кардиологии, онкологии, аритмологии, сосудистой хирургии, эхокардиографии и других направлений медицины.

"Мы делаем акцент на обсуждении высокотехнологичных методов диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Особое внимание уделим вопросу сотрудничества с онкологами и психиатрами. Это важная тема, так как пациенты с онкологией часто страдают не от самого заболевания, а от агрессивных методов лечения, которые сказываются на сердце. Необходимо тесное сотрудничество с онкологами, чтобы избежать осложнений. Это бурно развивающееся направление в России и мире", - пояснил д.м.н., заместитель директора по научной работе Тюменского кардиологического научного центра Вадим Кузнецов.

Широкий круг вопросов, актуальность программы и представительный состав гостей отметил руководитель отдела клинической физиологии, инструментальной и лучевой диагностики Российского научного центра хирургии им. академика Бориса Петровского, академик РАН Валерий Сандриков.

Одним и самых интересных для специалистов может стать выступление директора лаборатории электрофизиологии университета им. Бен-Гуриона Эли Овсишера.

"Мой доклад посвящен новой болезни, существовавшей долгие годы, но описание которой появилось всего несколько лет назад. Она вызывает поражение мышцы сердца в результате как будто бы безобидных нарушений ритма. Я буду говорить о методах и подходах к лечению", - пояснил Эли Овсишер.

По статистике последних 10 лет в Тюменской области смертность от болезней системы кровообращения и цереброваскулярных болезней снижалась практически ежегодно, с 686 случаев (на 100 тыс. населения) в 2008 году до 522 случаев (на 100 тыс. населения) в 2017 году. Мужчины уходили из жизни чаще женщин, а жители сельской местности чаще горожан. В 65% случаев – из-за ишемической болезни, в 22% случаев – в связи с цереброваскулярными заболеваниями.

"В регионе с опережением выполнен указ президента по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Это произошло благодаря операциям, которые выполняются в медицинских учреждениях региона, ведь именно операции на коронарных артериях сегодня определяют уровень смертности", - сообщил Вадим Кузнецов.

В целом доступной для жителей Тюменской области, в том числе периферии, назвал высокотехнологичную кардиологическую помощь профессор Кузнецов, хотя есть проблемные вопросы, в частности, с обеспечением дорогостоящими кардиостимуляторами. Он отметил, что в России борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями уделяется большое внимание, вкладывается большой объем средств и выразил мнение, что главная задача - эффективно распорядиться ими.

Татьяна Ковалева