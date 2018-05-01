В Ханты-Мансийске прошла трезвая пробежка

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Более 150 человек приняли участие в молодежной акции "Трезвая пробежка" в Ханты-Мансийске.

Акция прошла под девизом "Ханты-Мансийск – территория Трезвости" и была приурочена ко дню рождения Г.А. Шичко - ученого, который создал научную базу для современного трезвого движения, сообщает администрация Ханты-Мансийска.

Почетным гостем и участником мероприятия стала многократный призер чемпионатов России и международных турниров, неоднократный призер Кубка мира по боксу среди нефтяных стран, мастер спорта России международного класса Любовь Юсупова.

Мероприятие открыли танцами студии танца "Dance Lab", далее состоялись показательные выступления спортивного клуба каратэ "Титул" и разминка от спортивного клуба "Север" Югорского государственного университета. После пробежки участники провели Международную акцию "Возьмемся за руки, друзья!", а завершилось все танцевальным флешмобом от объединенного совета обучающихся Югорского государственного института, чаепитием и активными играми на свежем воздухе от федерации этноспорта Югры.