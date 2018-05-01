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На Ямале расследуют убийство в Красноселькупе

Происшествия, 14:05 24 мая 2018

sledcom.ru

Убийство в ходе пьяной ссоры расследуют на Ямале.

Как сообщат пресс-служба следственного управления СК РФ по Ямалу, 9 мая 2018 года в с. Красноселькуп пьяный 35-летний мужчина пришел в гости к односельчанину. Здесь он совместно с другими гостями продолжил распивать спиртное. В ходе застолья мужчина поссорился с одним из гостей. Обвиняемый кухонным ножом нанес 30 ударов 47-летнему потерпевшему, который через несколько часов умер от массивной кровопотери.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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# убийство , Ямал

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