На Ямале расследуют убийство в Красноселькупе
sledcom.ru
Убийство в ходе пьяной ссоры расследуют на Ямале.
Как сообщат пресс-служба следственного управления СК РФ по Ямалу, 9 мая 2018 года в с. Красноселькуп пьяный 35-летний мужчина пришел в гости к односельчанину. Здесь он совместно с другими гостями продолжил распивать спиртное. В ходе застолья мужчина поссорился с одним из гостей. Обвиняемый кухонным ножом нанес 30 ударов 47-летнему потерпевшему, который через несколько часов умер от массивной кровопотери.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.