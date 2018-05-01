В Центральной усадьбе "Таганая" в скворечниках поселились белки

фото национального парка "Таганай" фото национального парка "Таганай"

Беличья семья облюбовала скворечники на сосне неподалеку от музея природы на Центральной усадьбе. Сейчас там подрастают бельчата, сообщает национальный парк "Таганай".

Новоселы обустраивались основательно: в летках то и дело замечали мох, который шел на подстилку. Около трех недель назад в семействе случилось прибавление.

"Пока бельчата не покидают гнездо, а мама дважды в день кормит их, - рассказала сотрудник научного отдела национального парка "Таганай" Марина Середа. – Скорее всего, в их меню только молоко, по крайней мере, мы не заметили, что белка приносит шишки или другой прикорм. Это дневные зверьки – до 11 утра у них первая кормежка, потом примерно до двух часов "тихий час", ближе к заходу солнца еще один всплеск активности, а с наступлением темноты они отправляются спать".

фото нацпарка "Таганай" фото нацпарка "Таганай"

У беличьего семейства просторное жилье: детеныши обитают в одном скворечнике, мать – в домике по соседству. Бельчата активно интересуются тем, что происходит снаружи, высовывают мордочки, но выходить не осмеливаются. Так будет продолжаться недолго.

"Первый "выход в свет" должен состояться совсем скоро, - отметила Марина Середа. – Какое-то время после этого бельчата могут возвращаться в родной "дом", жить с матерью, кто-то из них может и потом здесь остаться. Возможно, первое лето они будут неразлучны, но ближе к зиме каждый из них станет самостоятельным. Подыскивать себе пару зверьки начнут только через год".

Не исключено, что кто-то из обитателей скворечников затем вернется на сосну в Центральной усадьбе "Таганая", чтобы вновь устроить гнездо и вывести потомство.