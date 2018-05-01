В Центральной усадьбе "Таганая" в скворечниках поселились белки
Беличья семья облюбовала скворечники на сосне неподалеку от музея природы на Центральной усадьбе. Сейчас там подрастают бельчата, сообщает национальный парк "Таганай".
Новоселы обустраивались основательно: в летках то и дело замечали мох, который шел на подстилку. Около трех недель назад в семействе случилось прибавление.
"Пока бельчата не покидают гнездо, а мама дважды в день кормит их, - рассказала сотрудник научного отдела национального парка "Таганай" Марина Середа. – Скорее всего, в их меню только молоко, по крайней мере, мы не заметили, что белка приносит шишки или другой прикорм. Это дневные зверьки – до 11 утра у них первая кормежка, потом примерно до двух часов "тихий час", ближе к заходу солнца еще один всплеск активности, а с наступлением темноты они отправляются спать".
У беличьего семейства просторное жилье: детеныши обитают в одном скворечнике, мать – в домике по соседству. Бельчата активно интересуются тем, что происходит снаружи, высовывают мордочки, но выходить не осмеливаются. Так будет продолжаться недолго.
"Первый "выход в свет" должен состояться совсем скоро, - отметила Марина Середа. – Какое-то время после этого бельчата могут возвращаться в родной "дом", жить с матерью, кто-то из них может и потом здесь остаться. Возможно, первое лето они будут неразлучны, но ближе к зиме каждый из них станет самостоятельным. Подыскивать себе пару зверьки начнут только через год".
Не исключено, что кто-то из обитателей скворечников затем вернется на сосну в Центральной усадьбе "Таганая", чтобы вновь устроить гнездо и вывести потомство.