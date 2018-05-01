Владелец боулинга в Тюмени оштрафован за раздачу бесплатного Wi-Fi

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Владелец боулинга, в котором через Wi-Fi имелся доступ к вредоносным ресурсам, оштрафован в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, клиентам центра "Мир боулинга" на ул. Московский тракт, 118 предоставлялись услуги спортивной игры, при этом был организован свободный доступ неограниченного круга лиц к Интернету через Wi-Fi.

Мер по защите детей от опасной информации принято не было, в связи с этим имелся свободный доступ к сайтам с вредоносной информацией.

Прокуратура округа возбудила в отношении "Мир развлечений" административное дело. Мировой судья назначил штраф в размере 20 тыс. рублей.

Заведение нарушения закона устранило.