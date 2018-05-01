  • 26 мая 201826.05.2018суббота
  • USD61,6659
    EUR72,1183
  • В Тюмени 2..4 С 8 м/с ветер северный

Владелец боулинга в Тюмени оштрафован за раздачу бесплатного Wi-Fi

Происшествия, 17:43 25 мая 2018

Фото: ИА "Тюменская линия"

Владелец боулинга, в котором через Wi-Fi имелся доступ к вредоносным ресурсам, оштрафован в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, клиентам центра "Мир боулинга" на ул. Московский тракт, 118 предоставлялись услуги спортивной игры, при этом был организован свободный доступ неограниченного круга лиц к Интернету через Wi-Fi.

Мер по защите детей от опасной информации принято не было, в связи с этим имелся свободный доступ к сайтам с вредоносной информацией.

Прокуратура округа возбудила в отношении "Мир развлечений" административное дело. Мировой судья назначил штраф в размере 20 тыс. рублей.

Заведение нарушения закона устранило.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Wi-Fi , боулинг , штраф

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:43 25.05.2018Владелец боулинга в Тюмени оштрафован за раздачу бесплатного Wi-Fi
17:10 25.05.2018Из-за запаха газа школьников поселка на Ямале отправили домой
16:38 25.05.2018В Югре выясняют обстоятельства смерти подростка в речном порту
16:05 25.05.2018Нефтедобывающая компания заплатила пятьдесят миллионов рублей за разлив нефти