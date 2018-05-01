Палатки здоровья развернут на тюменских дачах

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Новый сезон социального проекта медиков "На дачу за здоровьем!" стартовал в Тюмени. В 2018 году он будет направлен на профилактику онкологических заболеваний, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

В "палатках здоровья", которые разместят на территории садоводческих объединений, дачники бесплатно смогут измерить артериальное давление, пройти скрининг с использованием кардиовизора.

Для участия в проекте "На дачу за здоровьем!" председателям ДНТ и СОТ нужно подать заявку организаторам.