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Палатки здоровья развернут на тюменских дачах

Общество, 08:06 26 мая 2018

фото: ИА "Тюменская линия"

Новый сезон социального проекта медиков "На дачу за здоровьем!" стартовал в Тюмени. В 2018 году он будет направлен на профилактику онкологических заболеваний, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области. 

В "палатках здоровья", которые разместят на территории садоводческих объединений, дачники бесплатно смогут измерить артериальное давление, пройти скрининг с использованием кардиовизора. 

Для участия в проекте "На дачу за здоровьем!" председателям ДНТ и СОТ нужно подать заявку организаторам. 

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# здравоохранение

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