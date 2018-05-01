Из-за запаха газа школьников поселка на Ямале отправили домой

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В поселке Железнодорожников возле Ноябрьска школьников отпустили по домам из-за сильного запаха газа 25 мая, сообщает ИА "Север-пресс".

В школе находились учащиеся с 5 по 8 классы и 10-классники. Учителя провели с ними инструктаж по технике безопасности, а родителям сообщили, что детей отправляют домой.

По той же причине воспитанники детского сада "Умка" не выходят на прогулку. Информация о сильном запахе газа в поселке появилась утром 25 мая в социальных сетях.

Экстренные службы отработали заявку, на объектах, расположенных на территории города, утечек не найдено.

Специалисты предполагают, что возможная причина запаха - сброс газа на одном из предприятий Югры, а запах могло принести ветром.

Обстоятельства уточняются.