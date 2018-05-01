В Бородино пройдет детский военно-исторический праздник
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Детский военно-исторический праздник "Стойкий оловянный солдатик" состоится в Государственном Бородинском военно-историческом музее-заповеднике 26 и 27 мая, сообщает Министерство культуры РФ.
В рамках мероприятия будут работать 14 тематических площадок.
В программе — историческая реконструкция эпизодов Отечественной войны 1812 года, выступление президентского полка и фестиваль детских духовых оркестров.
В Бородинском музее также пройдет VI фестиваль детских духовых оркестров "Бородинские фанфары".
Запланированы выступления коллективов, а также сводное выступление детских духовых оркестров.
Программа фестиваля здесь.