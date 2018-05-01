Гепатит С - не приговор, считает главный инфекционист России Ирина Шестакова

Научно-практическая конференция в Тюмени. Фото пресс-службы Тюменского ГМУ Научно-практическая конференция в Тюмени. Фото пресс-службы Тюменского ГМУ

На вопросах лечения вирусного гепатита заострила внимание главный инфекционист России Ирина Шестакова участников научно-практической конференции "Оптимизация подходов в решении вопросов современной инфектологии", которая проходит в Тюмени.

"Пациентов много, мы должны предоставить им все возможности для лечения. Сейчас есть препараты, с помощью которых можно стать здоровым уже через восемь недель после начала приема. Гепатит С - это не приговор, после лечения человек может стать полностью здоровым", - сказала специалист.

Ирина Шестакова подчеркнула, что в случае заболеваний кишечными и респираторными инфекциями пациенты должны избегать самолечения и обращаться за помощью к врачам.

Отметим, конференция в Тюмени посвящена 50-летию кафедры инфекционных болезней медицинского университета. На нее приехали около 100 специалистов из разных регионов России.

Участники конференции представили доклады, посвященные таким распространенным инфекционным заболеваниям, как менингит, ветряная оспа, клещевой боррелиоз, описторхоз.

В честь юбилея сотрудников вуза наградили грамотами и благодарностями, сообщает пресс-служба медуниверситета.