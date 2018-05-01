Служебные ретро-автомобили выставили у ДК "Нефтяник" в честь 300-летия российской полиции
Выставка служебных ретро-автомобилей в честь 300-летия российской полиции расположилась на площади перед ДК "Нефтяник" в Тюмени.
Среди пяти экспонатов традиционной сине-желтой расцветки советской милиции - ГАЗ-21, состоявший на техвооружении Госавтоинспекции СССР в 60-е и 70-е годы прошлого века. Также был представлен выпускавшийся с 1946 по 1954 годы "Москвич" М-400 и сменивший его М-412. Экспонаты покинули свое обычное расположение у здания главного управления ГИБДД Тюменской области на ул. Одесской и переехали на площадь.
На торжественном мероприятий в ДК "Нефтяник" отличившиеся сотрудники тюменской полиции получили награды, в том числе юбилейную медаль в честь 300-летия российской полиции. Завершит официальную часть концерт, на который приглашены ветераны органов внутренних дел области, а также вдовы сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.
"На протяжении трех веков менялись звания и форма, но неизменным остается служение народу", - подчеркнул в беседе с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" начальник управления по работе с личным составом УМВД Тюменской области Александр Мартиновский.
Также 25 мая около 150 сотрудников правоохранительных органов прошли маршем по центру Тюмени под аккомпанемент оркестра Тюменского высшего военно-инженерного командного училища и в сопровождении автомобилей ДПС, ППС и Росгвардии.
По случаю знаковой даты у здания управления МВД России по Тюменской области прошла торжественная церемония возложения цветов и гирлянд к Мемориалу памяти сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга.
В мероприятии приняли участие вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев, начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Юрий Алтынов, представители Тюменской областной думы и администрации Тюмени, регионального управления Росгвардии, ТВВИКУ, ТИПК МВД России, ветераны органов внутренних дел, руководящий и личный состав тюменской полиции, их семьи и члены семей погибших сотрудников ОВД, а также жители и гости областной столицы.
Напомним, коллеги тюменских правоохранителей из других регионов страны отметят 300-летие российской полиции 5 июня. Однако тюменцы отпраздновали юбилейную дату 25 мая. Начальник УМВД России по Тюменской области Юрий Алтынов пояснил, что это решение принято, чтобы не отступать от истории: ведь по старому летоисчислению Петр I подписал указ о назначении генерал-полицмейстера в Санкт-Петербурге 25 мая 1718 года.
Николай Ступников