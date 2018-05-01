Служебные ретро-автомобили выставили у ДК "Нефтяник" в честь 300-летия российской полиции

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Выставка служебных ретро-автомобилей в честь 300-летия российской полиции расположилась на площади перед ДК "Нефтяник" в Тюмени.

Среди пяти экспонатов традиционной сине-желтой расцветки советской милиции - ГАЗ-21, состоявший на техвооружении Госавтоинспекции СССР в 60-е и 70-е годы прошлого века. Также был представлен выпускавшийся с 1946 по 1954 годы "Москвич" М-400 и сменивший его М-412. Экспонаты покинули свое обычное расположение у здания главного управления ГИБДД Тюменской области на ул. Одесской и переехали на площадь.

На торжественном мероприятий в ДК "Нефтяник" отличившиеся сотрудники тюменской полиции получили награды, в том числе юбилейную медаль в честь 300-летия российской полиции. Завершит официальную часть концерт, на который приглашены ветераны органов внутренних дел области, а также вдовы сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.

"На протяжении трех веков менялись звания и форма, но неизменным остается служение народу", - подчеркнул в беседе с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" начальник управления по работе с личным составом УМВД Тюменской области Александр Мартиновский.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Также 25 мая около 150 сотрудников правоохранительных органов прошли маршем по центру Тюмени под аккомпанемент оркестра Тюменского высшего военно-инженерного командного училища и в сопровождении автомобилей ДПС, ППС и Росгвардии.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

По случаю знаковой даты у здания управления МВД России по Тюменской области прошла торжественная церемония возложения цветов и гирлянд к Мемориалу памяти сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В мероприятии приняли участие вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев, начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Юрий Алтынов, представители Тюменской областной думы и администрации Тюмени, регионального управления Росгвардии, ТВВИКУ, ТИПК МВД России, ветераны органов внутренних дел, руководящий и личный состав тюменской полиции, их семьи и члены семей погибших сотрудников ОВД, а также жители и гости областной столицы.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Напомним, коллеги тюменских правоохранителей из других регионов страны отметят 300-летие российской полиции 5 июня. Однако тюменцы отпраздновали юбилейную дату 25 мая. Начальник УМВД России по Тюменской области Юрий Алтынов пояснил, что это решение принято, чтобы не отступать от истории: ведь по старому летоисчислению Петр I подписал указ о назначении генерал-полицмейстера в Санкт-Петербурге 25 мая 1718 года.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Николай Ступников