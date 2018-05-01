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Ишимские ребятишки прошли тест-драйв

Общество, 16:25 31 мая 2018

Фото Елены Тагильцевой

Тест-драйв организовали представители автошколы ВОА и сотрудники ГИБДД в Ишиме для школьников в рамках операции "Внимание – дети!".

Сначала автоинспекторы напомнили детям о важности соблюдения правил дорожной безопасности. Разобрали ситуации-ловушки, которые встречаются ежедневно по дороге в школу. После чего дали советы, как избежать аварийных ситуаций на дороге, проверили, знают ли школьники значения дорожных знаков и сигналов светофора.

В финале мероприятия представители автошколы продемонстрировали собравшимся навыки вождения квадрацикла, рассказали ребятам о пассивных средствах защиты. Каждый желающий попробовал себя в роли водителя, примерив на себя мотоциклетный шлем.

"С начала года на территории отдела зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых трое несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести. Все проводимые мероприятия будут недостаточными, если родители сами не научат детей относиться к правилам дорожного движения серьёзно. Необходимо ежедневно напоминать своему ребёнку о безопасном поведении при переходе улиц и дорог и быть примером в соблюдении правил дорожного движения", - подчеркнула старший инспектор ОГИБДД МО МВД России "Ишимский" Елена Тагильцева.

Фото Елены Тагильцевой Фото Елены Тагильцевой Фото Елены Тагильцевой Фото Елены Тагильцевой Фото Елены Тагильцевой ﻿

Инна Кондрашкина

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# внимание дети , ГИБДД , Ишим , ПДД , Приишимье , профилактика

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