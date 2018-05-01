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Велопарад переносится из-за непогоды на 12 июня

Общество, 09:21 26 мая 2018

фото Тюмень - наш дом ВКонтакте

Велопарад, намеченный на 26 мая, переносится из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает администрация Тюмени.

Датой массового заезда велосипедистов определено 12 июня - День России. 

Велопарад в Тюмени станет третьим по счету и самым масштабным. Это касается не только длины маршрута, но и возможности поучаствовать в разнообразных мероприятиях.

Напомним, согласно прогнозу центра Фобос, 26 и 27 мая в Тюмени будет идти дождь, в субботу ожидается до +11 градусов, ночью будет +4. В воскресенье днем будет +13 , ночью синоптики прогнозируют до +8 градусов.

Начало следующей недели также будет прохладным. 28 и 29 мая ожидаются дожди, днем 10-12 градусов тепла, ночью от +2 до +4.

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# велопарад , Тюмень

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