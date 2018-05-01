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Открытие Года Японии в России пройдет на исторической сцене Большого театра

Общество, 12:21 26 мая 2018

фото Министерство культуры РФ

Торжественное открытие Года Японии в России пройдет на исторической сцене Большого театра 26 мая, сообщает РИА Новости

Ансамбль японских барабанщиков представит на сцене Большого театра свое новое шоу, которое музыканты подготовили специально для выступления в Москве. В программе предусмотрено исполнение на старинных японских инструментах, акробатические номера, хореография и национальные наряды. 

Вместе с японским ансамблем выступит артист балета Большого театра Георгий Гусев.

Ранее генеральный директор ГАБТа Владимир Урин сказал, что "будет сделано все возможное, чтобы это событие прошло на достойном уровне".

Российская программа откроется в Токио 12 июня выступлением Российского национального оркестра под управлением Михаила Плетнева.

Всего в рамках перекрестного Года Японии и России пройдет более 300 мероприятий.

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# Большой театр , Год Японии , Россия

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