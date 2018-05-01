Предприниматели Тюменской области принимают поздравления

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Вице - губернатор Тюменской области Сергей Сарычев поздравил предпринимателей Тюменской области с профессиональным праздником - Днем российского предпринимательства.

По его словам, активный и ответственный бизнес – это мощный локомотив для роста экономики и движения вперед каждой территории. Открытие новых производств, предприятий и создание рабочих мест – неоценимый вклад предпринимательского сообщества в развитие региона.

"В Тюменской области на протяжении многих лет поддержка предпринимательской инициативы, формирование благоприятных условий для реализации инвестпроектов, работы малого и среднего бизнеса входят в число приоритетов. Появились и успешно действуют различные институты и механизмы поддержки, открыты бизнес-инкубатор и индустриальные парки, - сказал Сергей Сарычев. - В этом году сформирован принципиально новый подход к господдержке в формате "Фабрики проектов". Добавились новые востребованные инструменты, выработанные в процессе диалога с предпринимательским сообществом".

Уверен, все вместе, единой командой мы продолжим работу над решением задач, направленных на дальнейшее развитие региона, улучшение жизни наших земляков, - отмечается в поздравлении.

Сергей Сарычев пожелал предпринимателям здоровья, благополучия, энергии для реализации всех идей и проектов на благо Тюменской области и всей страны.