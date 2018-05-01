"Прибой" приглашает принять участие в проекте #Тюменскоелето

фото school58-tmn.ru фото school58-tmn.ru

Проект #Тюменскоелето стартует в Тюмени. СДЮСШОР "Прибой" приглашает тюменцев принять участие в открытии, которое пройдет 3 июня, сообщают организаторы.

Для всех желающих на площадке школы олимпийского резерва проведут фестиваль ГТО. Он пройдет с 10 до 14 часов на площадке возле школы № 15 корп. 2 (ул. Коммунаров, 25). Здесь можно будет приобщиться к спорту и продемонстрировать спортивную подготовку, сдав нормативы ГТО.

Отметим, проект #Тюменскоелето - это программы творческой, спортивной и интеллектуальной направленности, конкурсы, эстафеты, викторины и другие мероприятия. В течение лета ежедневно с 18 до 20 часов горожане смогут принять участие в тематических досуговых площадках.

На каждой из них участникам будут выдавать жетоны (мили), обозначенные определенным цветом в зависимости от дня посещения. Тюменцы от 6 до 17 лет, собравшие наибольшее число жетонов, смогут принять участие в розыгрыше призов от партнеров проекта в День молодежи, День города и День физкультурника.

По итогам акции победителю вручат главный приз - путевку в один из загородных центров на осенние каникулы.