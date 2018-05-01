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Найти работу на ярмарке вакансий предприятий строительства можно в режиме онлайн

Общество, 17:00 28 мая 2018

фото https://mguu.ru/

Ярмарка вакансий предприятий строительной сферы пройдет в Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района 29 мая. Она пройдет в онлайн-режиме, сообщает центр занятости населения. 

Соискателям работы нужно пройти по ссылке. Это позволит не только наблюдать за ходом мероприятия, но и увидеть, какие работодатели и по каким вакансиям набирают персонал. Более того, если заинтересует какая-либо вакансия, можно будет напрямую пообщаться с работодателем, позвонив по телефону 27-38-63. 

Работодателей также приглашают к участию в ярмарке. Дополнительная информация по телефону 27-36-05.

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# вакансии , Тюмень , ярмарка

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