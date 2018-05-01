Путешествие по загробному миру и жуки-скарабеи: "Мимикрия" готовит премьеру ко Дню города

Фото группа "Сны улиц в Тюмени" vk.com Фото группа "Сны улиц в Тюмени" vk.com

Новый спектакль "Мумий-land" по сказаниям Древнего Египта увидят жители и гости Тюмени в День города 28 июля. Премьера, которую готовят актеры театра "Мимикрия", состоится в рамках международного фестиваля "Сны улиц". Позже, 29 июля, спектакль увидят и тоболяки.

Как рассказала директор театра Полина Захарова, впервые тема мифов была затронута в спектакле "Люди и боги". В новой постановке также будут передвижные декорации, театр кукол и масок. Авторы надеются, что она будет интересна как взрослым, так и детям.

"Когда мы впервые коснулись мифов, то поняли, что здесь всегда интересно. Решили посмотреть что-то другое и обнаружили, что у Египта тоже есть театральная история. Мы берем интересных персонажей, героев, которые есть в сказаниях и мифологии, но добавляем свою фантазию. Новый спектакль – это фантазия на тему путешествия по загробному миру. Как там? Никто не знает, и мы хотим предложить свой взгляд", - рассказала директор театра.

Над созданием реквизита к новому спектаклю театр готовится уже сейчас. Так, художнице театра Марии Хайбуллиной предстоит создать стаю жуков-скарбеев.

"В какой-то момент на жизнь главного героя будет покушаться стая скарабеев. Нам нужно сделать около сотни жуков из пеноплекса, крепиться они будут к прозрачной сетке. У зрителя должно возникнуть ощущение, что жуки ползут по земле", - поделилась секретами Мария Хайбуллина.

В начале августа "Мимикрия" планирует показать "Мумий-land" на Международном фестивале уличных театров "Елагин парк" в Санкт-Петербурге.

Что касается "Снов улиц", в этом году фестиваль вновь расширит границы. В течение пяти дней, с 25 по 29 июля, увидеть лучшие постановки уличных театров смогут жители Ишима, Заводоуковска, Ялуторовска, Тюмени и Тобольска.

"Мы хотим сделать безграничное пространство, поэтому фестиваль в этом году получил название "Сны улиц. Без границ". В других городах нас очень ждут, благодаря таким мероприятиям они тоже начинают развиваться как уличные артисты. Мы делимся с ними эмоциями и опытом", - рассказала Полина Захарова.

Сюрпризом для зрителей станет участие колуна Энано из Португалии, который посетит все пять городов-участников фестиваля.

Любовь Голышева