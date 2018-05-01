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Лесные пожары оперативно ликвидируют в Тюменской области

Происшествия, 10:38 29 мая 2018

Фото rosleshoz.ru

88 лесных пожаров общей площадью 1092,3 га произошло в Тюменской области с начала пожароопасного сезона. Большинство пожаров ликвидируют в течение суток. В настоящее время действующих лесных пожаров в Тюменской области нет.

Работники лесничеств совместно с полицией с начала сезона провели 1 тыс. 777 патрульных рейдов в лесах региона. Нарушителей запрета на посещение лесов, разведение костров, сжигание сухой травы и мусора наказывают рублем. К ответственности привлечены 103 человека, при этом общая сумма штрафов составила 943,5 тыс. рублей.

Напомним, что с 29 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима в зависимости от ущерба влечет административный штраф или уголовную ответственность.

Если вы стали свидетелем пожара или любого нарушения в лесах, оперативно передать информацию можно СМС-сообщением на короткий номер 3434 (перед текстом слово "лес") или с помощью мобильного приложения "Берегите лес".

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# лесные пожары , особый противопожарный режим , пожарная безопасность

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