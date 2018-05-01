В областной думе прокомментировали назначение врио губернатора Тюменской области

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Назначение Александра Моора временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области – закономерно и предсказуемо. Это отметил председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, комментируя подписание соответствующего указа президента России Владимира Путина.

"Александр Моор не один год руководит самым крупным городом нашего региона, численность населения Тюмени, как известно, превышает 740 тысяч человек. Все это время ему приходилось решать множество самых непростых и весьма масштабных задач. И это у него получалось. Тюмень в последние годы регулярно занимает лидирующие позиции в рейтинге столиц субъектов РФ. К тому же, Тюмень несколько лет подряд занимает первое место по качеству жизни среди городов с населением свыше 500 тысяч жителей", - отметил спикер регионального парламента.

Существенными аргументами в пользу назначения Моора в качество врио главы субъекта Сергей Корепанов назвал тот факт, что Моор прошел подготовку резервистов на должность губернатора, а также имеет опыт работы в исполнительных органах власти, бизнеса, и на муниципальном уровне.

"Возглавляя Тюмень, он эффективно выстраивал отношения с правительством области и губернатором. И, разумеется, покидая пост главы региона, Владимиру Якушеву было важно, чтобы на его место пришел человек, который сможет продолжить все начатые им дела и проекты", - подчеркнул Корепанов.

Будучи депутатом областной думы, представляющим интересы ямальцев, Корепанов отметил, что северные пенсионеры, переехавшие в Тюмень на постоянное место жительство, отмечают комфортность города, хорошее транспортное и медицинское обслуживание.

Планируется, как пишет управление по обеспечению информационной политики, что внеочередное заседание Тюменской областной думы, на котором будет назначена дата выборов губернатора региона, состоится 7 июня.