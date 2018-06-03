Дорожное строительство способствует развитию тюменской экономики

Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия" Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

Строительство автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры - одно из перспективных направлений развития региональной экономики. Такое мнение высказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков.

"Вложения в дорожную инфраструктуру - эффективный стимул экономического развития. Во-первых, непосредственно при строительстве дорог, развязок, мостов, путепроводов и других подобных объектов для жителей региона создается немало высококвалифицированных рабочих мест с достойной зарплатой. Во-вторых, развивается местное производство строительных материалов. А после ввода новых современных автомагистралей в эксплуатацию они становятся важными элементами новых логистических схем, способствуя развитию промышленности и агропромышленного комплекса в целом. Кроме того, увеличивается мобильность населения, людям становится легче найти работу", - отметил Андрей Чистяков.

Проходя через деревни и поселки, современные высокоскоростные дороги будет способствовать развитию этих населенных пунктов, росту их инвестиционной привлекательности, повышению качества жизни людей, подчеркнул заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области.

Напомним, движение по двум участкам, замыкающим автодорогу "Обход Тюмени", планируется запустить в 2018 году. По проекту протяженность "Обхода Тюмени" в прямом ходе составляет 55 км, из них около 49 км уже построено.

Кроме того, регион уже обсуждает с федеральными ведомствами план строительства второго обхода Тюмени, который соединил бы все проходящие через областной центр автомагистрали федерального значения, начиная от с. Успенки, через с. Червишево и пос. Богандинский с выходом на Тобольский тракт.

Евгений Бабенко