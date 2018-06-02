В администрации Тюмени рассказали о развитии дорожно-транспортной сети города

Около 600 новых парковочных мест появилось в Тюмени в 2017 году. Об этом рассказал заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Евгений Сорокин.

По его словам, в прошлом году было построено около 5,5 км автодорог, строительство шло как на периферии, так и в центре города. Завершены работы по четырем объектам, которые перешли из 2016 года - на улицах Запольная, Свердлова, Первомайская и Московский тракт. Капитальный ремонт проводили на улице Чернышевского, на мосту Влюбленных, на улице Орджоникидзе построили парковку. Методом фрезерования отремонтировали примерно 21 км дорог, произвели щебенение около 10 км дорог. Кроме того, ремонтные работы провели на путепроводе через железнодорожные пути по улице Пермякова и на улице Сергея Ильюшина.

Наружное освещение появилось на шести объектах длиной около 5 км. В городе обустроили семь остановочных комплексов, на улицах Муравленко, Хохлова, Бийской и в районе Береговой отремонтировали ливневую канализацию.

Для обеспечения безопасности дорожного движения, по словам Евгения Сорокина, управы и департамент организовали установку 68 Г-образных опор, 198 светофоров, около 7 км перильного и барьерного ограждения, 113 парковочных столбиков и 23 погонных метра искусственных неровностей.

Общий объем регулярных перевозок за 2017 год составил 139,9 млн пассажиров на 93 муниципальных и 20 межмуниципальных маршрутах. Евгений Сорокин подчеркнул, что все показатели результативности за год были достигнуты на запланированном уровне.

Дарья Казакова