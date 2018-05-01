От Тюмени до Тобольска и Заводоуковска трасса станет четырехполосной

www.phototyumen.ru www.phototyumen.ru

Об итогах строительства, ремонта и содержания дорог в Тюменской области на первый квартал 2018 года и о планах рассказал участникам заседания рабочей группы партийного проекта "Безопасные дороги "Единой России" в областной думе заместитель начальника регионального ГУС Андрей Чистяков.

Он напомнил, что управление ведет деятельность на 19 тыс. км дорог, из которых 10 тыс. км - это федеральные и по 9 тыс. км - дороги регионального и местного значения. В сравнении с общероссийскими показателями Тюменская область демонстрирует высокий уровень - 75% дорог в регионе приведены в нормативное состояние.

Что касается строительства и реконструкции транспортных магистралей для увеличения пропускной способности, Андрей Чистяков заверил, что в планах - создание на всем протяжении трассы от Тюмени до Тобольска и от Тюмени до Заводоуковска четырехполосного движения. Основные участки этих дорог расширят до 2021 года.

"Мы развиваем магистрали непрерывного движения в областном центре, самый важный - это обход Тюмени. Не достроен участок в шесть километров, очень сложный и финансово, и ресурсно. На нем есть семь искусственных сооружений, которые требуют очень пристального внимания. Мы планируем замкнуть кольцо и запустить движение до конца 2018 года, посмотрим на перераспределение транспортных потоков и оценим приоритетность следующих объектов", - пояснил Андрей Чистяков.

Среди потенциальных объектов он назвал ул. Мельникайте, где сейчас идет строительство моста через Туру, и развязку на ул. Дамбовской. Еще одна цель - достроить развязку на пересечении обхода Тюмени с ул. Монтажников, где уже создано полукольцо. Работы здесь намерены начать уже в этом году. В приоритете и развитие участка на ул. Мельникайте от ул. Харьковской до моста, от моста до ул. Дружбы и развязка на ней.

Кроме Тюмени, в ГУС уделяют внимание и объектам на периферии: восстанавливают аварийные мосты в удаленных муниципалитетах, соединяют дорогами с твердым покрытием населенные пункты, которые ранее вообще не имели друг с другом связи.

"В Тюмени и Тюменском районе реализуется проект "Безопасные и качественные дороги", здесь мы имеем серьезную поддержку из федерации и софинансирование. В 2018 году благодаря этому проекту отремонтируют около 170 километров дорог, из которых 57 километров - грунтовые дороги Тюменского района. В Тюмени заменят верхний слой дорог и восстановят его до нормативного состояния", - сообщил Андрей Чистяков.

В перспективе, по его словам, Тюмень ждет серьезное развитие транспортного узла на Червишевском тракте. Это и пробивка улицы Мельникайте с выходом на тракт, строительство там развязки, пробивка ул. Пермякова до Червишевского тракта и возведение развязки в районе обхода Ожогино по типу клеверного листа.

Андрей Чистяков уверен: после реализации этих планов любые проблемы у автомобилистов на Червишевском тракте пропадут, однако пока что этот проект значится за пределами 2020 года. Также есть проработанное предложение сделать широкий обход вокруг Тюмени, начиная с Успенки, через Червишево, Чаплык, Богандинку с выходом за Борками.

Дарья Казакова