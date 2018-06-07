В Тюмени появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Новые участки выделенных полос для общественного транспорта в появятся в Тюмени в ближайшее время, сообщил заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Евгений Ташланов.

"В ближайшее время полосы "А" появятся на улице Алебашевской на участке от улицы Дружбы до улицы Циолковского (при движении в обе стороны). Они организованы за счет выделения дополнительных полос. Раньше на этом участке пути было три полосы в каждом направлении, теперь их станет четыре. Это решение было принято на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Тюмени", - сказал он.

Выделенные полосы появляются после анализа дорожной ситуации. Для введения полосы "А" участок пути должен отвечать нескольким критериям: не менее трех полос движения в каждом направлении, интенсивность движения автобусов – не менее 40 единиц в час, наличие длинных протяженных участков дороги без въездов и выездов из жилых зон, во второстепенные улицы.

По словам Ташланова, введенные в предыдущие годы полосы на улицах Республики, Широтной и Пермякова показали свою эффективность, причем их пользу отмечают не только пассажиры общественного транспорта, но и водители автомобилей.

С 2010 года в Тюмени организовано 22 км выделенных полос для общественного транспорта. За период их эксплуатации техническая скорость повысилась на 12–15%, время в пути сократилось на 10%.