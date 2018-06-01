На трассе Екатеринбург – Тюмень завершен ремонт путепровода

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На трассе Екатеринбург – Тюмень в Свердловской области с опережением графика завершен ремонт путепровода, сообщает Уралавтодор.

Работы по устройству покрытия в рамках ремонта путепровода на 23 км автомобильной дороги Екатеринбург - Тюмень у пос. Белоярская застава и железнодорожной станции Глубокое завершены 8 июня. Учитывая социальную значимость объекта и проведение матчей ЧМ-2018 в Екатеринбурге, работы по ремонту конструкций пролетного строения путепровода и устройству покрытия на подходах к нему велись опережающими темпами, что позволило завершить их на три месяца раньше срока.

В ходе ремонта специалисты привели в порядок конструкции пролетного строения, мостовое полотно, сопряжение моста с насыпью, заменили деформационные швы. Для обеспечения безопасности дорожного движения на объекте установили новое перильное и барьерное ограждения, а также нанесли дорожную разметку термопластиком.

Положительные изменения оценили водители транзитного транспорта. Они отмечают, что "бутылочное горлышко", появившееся здесь во время ремонта путепровода, уже исчезло. Движение по путепроводу идет без ограничений – по двум полосам в каждом направлении.