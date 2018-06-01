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В Восточном округе Тюмени появится больше дорог

Общество, 10:23 18 июня 2018

фото Росавтодора

Дорожные работы на ул. Зоологической, проездах от Народной до Возрождения, от Родниковой к жилым домам и от Таллинской до Энергостроителей идут в Восточном административном округе. Укладка выравнивающего слоя из песка, поверх которого уложат щебенку, идет в рамках приоритетного федерального проекта "Безопасные и качественные дороги".

Как сообщают в пресс-службе администрации Тюмени, до недавнего времени эти участки территорий считались бездорожьем. Работу подрядных организаций контролирует департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, для оценки качества покрытия привлекают дорожную лабораторию.

Специалисты держат на контроле и те участки дорог, которые были построены в 2017 году. Щебеночное покрытие на ул. Рязанской и Вознесенской, Преображенской и Столичной в жилом районе "Суходольский" находится в хорошем состоянии. Это показатель того, что все технологические работы были выполнены качественно.

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# безопасные и качественные дороги , Восточный округ , ремонт дорог

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