Дорожники обустраивают улицу Академика Сахарова в Тюмени

фото администрации Тюмени фото администрации Тюмени

Улицу Академика Сахарова в Тюмени вскоре "оденут" в асфальтовую "одежду", устроят тротуар и велосипедную дорожку, сообщает администрация города.

В районе Тарман ведется активное строительство новых домов, и жителям давно нужна была хорошая дорога, которая бы связала жилые территории с общественным транспортом. К IV кварталу 2018 года по двухполосной улице протяженностью 750 и шириной 9 метров можно будет пройти пешком, проехать на автомобиле, велосипеде и на автобусе. Сейчас улица практически не имеет покрытия, поэтому по ней невозможно запустить общественный транспорт. После завершения строительства на Академика Сахарова запланировано обустроить несколько автобусных остановок.

16 июня временно исполняющий полномочия главы администрации Тюмени Руслан Кухарук провел рабочий объезд объектов благоустройства и дорожного строительства Тюмени. В настоящее время специалисты подрядной организации АО "ТОДЭП" проводят на улице Академика Сахарова работы по переустройству инженерных коммуникаций и устройству песчаного основания. Местность в районе строящейся дороги болотистая, и чтобы в дальнейшем ее не подтапливало, дорожные рабочие предусмотрят устройство водоотводных кюветов.