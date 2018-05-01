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Из Лабытнанги в Салехард жителей доставляют на вертолете

Общество, 16:54 30 мая 2018

фото 89.mchs.gov.ru

Пассажирские перевозки через Обь ведутся на вертолетах. В 7 часов 50 минут 30 мая первое воздушное судно отправилось из Лабытнанги в Салехард, сообщает правительство ЯНАО. 

Напомним, 29 мая в 9 часов 20 минут в районе ледовой переправы на Оби зафиксирована подвижка льда. По этой причине прекращено движение судов на воздушных подушках по маршруту Салехард – Лабытнанги.

Через реку Пур между Уренгоем и Коротчаево можно переправиться на судне на воздушной подушке. На маршруте работают четыре судна в штатном режиме. Подушки выполняют рейсы круглосуточно каждые 30 минут. Билеты продают на судне за 30 минут до отправления при наличии свободных мест.

Получить информацию о работе подушки на переправе через реку Пур можно по телефону 8 904 457 33 74.

По информации Ямало-Ненецкого ЦГМС, голова ледохода по реке Обь находится в районе с. Питляр. На реках Надым, Пур и Таз ледостав, зафиксированы закраины, снежица и вода на льду. "Лед застрял и стоит в районе Питляра в месте слияния Большой и Малой Оби. Ситуация в сравнении со вчерашним днем изменилась незначительно", – сообщили специалисты отдела гидрологии.

Следить за ледоходом можно на интерактивной карте округа по ссылке

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# вертолеты , Лабытнанги , Обь , перевозки , Пур , Салехард , Ямал

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