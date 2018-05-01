Многодетные семьи поучаствуют в квестах и спортивных эстафетах

Фото www.ya-roditel.ru Фото www.ya-roditel.ru

Шествие "Парад семьи" пройдет в Тюмени 2 июня. Праздник, который организуется для детей из многодетных семей, состоится на территории турбазы "Авангард" (ул. Веселая, 2, район озера Цимлянское) с 10 до 13 часов.

Как сообщили ИА "Тюменская линия" в общественной организации многодетных семей "Радость", участников ждут семейные конкурсы, квесты, мастер-классы, спортивная эстафета.

Ребята из многодетных семей также поучаствуют в дефиле от известных тюменских дизайнеров. Так, коллекцию одежды представит тюменка Алена Закомалдина, которая шьет вечерние платья уже 20 лет.

Еще одним сюрпризом, который будет ждать участников праздника, станет беспроигрышная лотерея. По ее результатам многодетным семьям вручат мелкую бытовую технику, спортивный инвентарь, постельное белье, диски с фильмами, и многое другое.

Участники праздника планируют также высадить небольшую аллею на берегу оз. Цимлянское

Любовь Голышева