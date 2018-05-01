Жители района старой Лесобазы получили воды по новой трубе

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Более 1 тыс. 500 метров нового полиэтиленового водовода уложено у районе старой Лесобазы. Работы по замене аварийного участка магистрального водовода, обеспечивающего водой весь район, завершились ночью 30 мая, сообщает компания "Тюмень Водоканал".

Водоснабжение района восстановлено со значительным опережением графика. Ранее жителям сообщили о том, что работы должны были продлиться с 9 утра 29 мая до 9 утра 30 мая.

Чтобы заменить проблемный участок магистрального водовода, на котором только за последние три года было зарегистрировано семь повреждений, было построено более 1 тыс. 500 метров нового полиэтиленового водовода. Специалисты тюменского водоканала совместно с подрядными организациями провели работы по выводу из эксплуатации проблемного участка магистрального водовода и переключения на новую трубу.

"Этот магистральный водовод обеспечивает водой весь район старой Лесобазы, поэтому любое повреждение на нем, приводило к отключению всего района, - говорит начальник центральной диспетчерской службы тюменского водоканала Дмитрий Бычков. - В рамках программы снижения аварийности на водопроводных сетях, мы проводим анализ каждого факта повреждения трубопроводов, заносим все данные в автоматизированную систему. Это позволяет выявлять наиболее проблемные участки и планировать их приоритетную замену".

В 2017 году специалисты тюменского водоканала заменили 16 км проблемных участков водопроводной сети. Это позволило сократить количество отключений на сетях водоснабжения на 10 %.

Построенный участок магистрального водовода не только повысит бесперебойность водоснабжения района старой Лесобазы, но и позволит обеспечить водой новые организации и жилые дома.