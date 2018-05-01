Конкурс красоты "Мисс Оптимистка-2018" ждет заявок со всей России

Фото пресс-службы Фонда президентских грантов Фото пресс-службы Фонда президентских грантов

Продемонстрировать свою истинную красоту, творческие и интеллектуальные способности смогут девушки с ограниченными возможностями здоровья на конкурсе "Мисс оптимистка-2018", который пройдет в Тюмени.

Заявки принимают до 1 июня. Стать конкурсанткой может любая жительница Тюменской области, других регионов России и ближнего зарубежья с ОВЗ в возрасте от 16 до 30 лет. Чтобы попасть на очный этап в Тюмени, необходимо прислать на адрес optimist2002@rambler.ru заявку и портфолио.

Каждой участнице нужно прикрепить к анкете видеовизитку и художественное фото. Для визитки следует записать свое творческое выступление, которое будет показано во втором туре, и проходку/проезд по прямой линии. Девушки, которые пройдут в финал, расскажут о себе, выступят на сцене с творческим номером, примут участие в конкурсе дефиле и пообщаются с членами жюри.

Фото пресс-службы Фонда президентских грантов Фото пресс-службы Фонда президентских грантов

В период подготовки, мастер-классов и генеральных репетиций с участницами будут работать организаторы, фотографы, видеографы, режиссер-постановщик, ведущий, психолог, хореограф, парикмахеры, визажисты, стилисты, волонтеры, сообщают в пресс-службе Фонда президентских грантов. Проживание и питание для участниц в период конкурса бесплатные.

Оформить заявку, познакомиться с требованиями и условиями конкурса, а также с подробной программой очного тура можно в положении. Телефоны для справок – 8 999-548-87-97, 8 912 998 99 52.

Проект "ХIII открытый благотворительный интеллектуально-творческий конкурс красоты "Мисс Оптимистка" среди девушек с ограниченными возможностями здоровья" по итогам второго конкурса президентских грантов получил грантовую поддержку в размере 1 млн 91 тыс. 60 рублей.