Школа программирования открывает бесплатный курс по JAVA

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Начался набор в школу программирования, открытую при тюменском технопарке, сообщают организаторы.

Новый курс по JAVA-разработке рассчитан на специалистов продвинутого уровня. Попасть в группу можно, пройдя онлайн-тест. Итоги отбора подведут 7 июня.

"Занятия будут проходить дважды в неделю, по вторникам и субботам, начиная с 9 июня. После окончания трехмесячного курса выпускники получат сертификаты, а лучшим из них предложат работу в компании "Сбербанк-Технологии, - рассказывает куратор школы программирования Алексей Томилов. - Школа всегда работает в сотрудничестве с ведущими предприятиями Тюменской области, которым нужны IT-специалисты. Программа каждого курса составлена так, чтобы с одной стороны дать базовое понимание того или иного языка программирования, а с другой стороны подготовить кадры для решения задач конкретного бизнеса".

В разное время партнерами школы становились Cognitive Technologies, СИБУР, "АминоСиб" и другие. С момента открытия школы в 2017 году курсы по PHP, 1С, Python и JAVA прошли более 100 человек.

В будущем организаторы планируют обучать по 200 специалистов в год. Бесплатный занятия для программистов проводят на трех площадках в Тюмени, Ишиме и Тобольске.

Узнать подробнее о ближайших курсах и оставить заявку на обучение можно на сайте.