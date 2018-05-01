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Фильм Ивана Твердовского претендует на "Хрустальный глобус"

Общество, 19:09 31 мая 2018

Иван Твердовский/фото www.kino-teatr.ru

Фильм Ивана Твердовского "Подбросы" вошел в конкурсную программу фестиваля в Карловых Варах, сообщает Министерство культуры РФ.

В список претендентов на главный приз — "Хрустальный глобус" вошли 12 картин, среди них — десять мировых премьер.

Картина "Подбросы" российского режиссера Ивана Ивана Твердовского, созданная при поддержке Министерства культуры Российской Федерации была снята компанией "Новые люди"с участием кинематографистов России, Литвы, Франции и Ирландии. Главные роли в фильме исполнили актеры Денис Власенко и Анна Слю. Российская премьера пройдет в июне на кинофестивале "Кинотавр".

Кроме того, в список фильмов, участвующих в конкурсной программе кинофестиваля в Карловых Варах "К Востоку от Запада", вошли 12 картин из Польши, Чешской Республики, Венгрии, Ирана, Латвии, Литвы, Хорватии, Греции и Кипра. В эту категорию попали сразу несколько работ российских режиссеров: комедийная драма совместного производства России и Киргизии "Сулейман-гора", "Хрусталь" совместного производства Белоруссии, Германии, России и США, а также история о жизни в семье лесорубов "Глубокие реки".

53 кинофестиваль в Карловых Варах пройдет с 29 июня по 7 июля.

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# Иван Твердовский , кино , фестиваль

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