Фильм Ивана Твердовского претендует на "Хрустальный глобус"

Иван Твердовский/фото www.kino-teatr.ru Иван Твердовский/фото www.kino-teatr.ru

Фильм Ивана Твердовского "Подбросы" вошел в конкурсную программу фестиваля в Карловых Варах, сообщает Министерство культуры РФ.

В список претендентов на главный приз — "Хрустальный глобус" вошли 12 картин, среди них — десять мировых премьер.

Картина "Подбросы" российского режиссера Ивана Ивана Твердовского, созданная при поддержке Министерства культуры Российской Федерации была снята компанией "Новые люди"с участием кинематографистов России, Литвы, Франции и Ирландии. Главные роли в фильме исполнили актеры Денис Власенко и Анна Слю. Российская премьера пройдет в июне на кинофестивале "Кинотавр".

Кроме того, в список фильмов, участвующих в конкурсной программе кинофестиваля в Карловых Варах "К Востоку от Запада", вошли 12 картин из Польши, Чешской Республики, Венгрии, Ирана, Латвии, Литвы, Хорватии, Греции и Кипра. В эту категорию попали сразу несколько работ российских режиссеров: комедийная драма совместного производства России и Киргизии "Сулейман-гора", "Хрусталь" совместного производства Белоруссии, Германии, России и США, а также история о жизни в семье лесорубов "Глубокие реки".

53 кинофестиваль в Карловых Варах пройдет с 29 июня по 7 июля.