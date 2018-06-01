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Футбольный клуб "Тюмень" получил лицензию ФНЛ

Спорт, 09:10 01 июня 2018

фото ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень" в числе 20 команд получил лицензию на участие в первенстве ФНЛ 2018-2019 годов, сообщает клуб.

Апелляционное заседание комитета Российского футбольного союза прошло 30 мая. Одной из тем совещания стала выдача лицензий клубам ФНЛ.

Со второго раза во вторую по силе лигу страны были допущены московское "Чертаново", калининградская "Балтика", "Факел" из Воронежа и "Луч-Энергия" из Владивостока.

Свой wild card получит и ФК "Тюмень". Официально об этом будет объявлено на заседании ФНЛ 5 июня.

Беспрецедентная ситуация сложилась у обладателя Кубка России-2018. "Тосно" из Ленинградской области не смогло обеспечить финансовые гарантии и будет цепляться лишь за второй дивизион. В зоне "Юг" ПФЛ должна начать сезон и краснодарская "Кубань", но уже под другим названием, потому что клуб находится в процессе банкротства. Московский "Арарат" пакует чемоданы и перевозит молодежный сектор клуба в Армению.

Полный список клубов, получивших лицензию здесь.

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# лицензия , Тюмень , ФНЛ , футбол

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