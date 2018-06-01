Признаться в любви России можно на коммуникативной платформе

фото ksorskorea.org фото ksorskorea.org

Останкинская телебашня и коммуникативная платформа стенапризнаний.рф проводят всероссийскую акцию по выражению чувств Родине. Каждый признавшийся в любви россиянин получит персональную благодарность события "С любовью, Россия!", сообщает ТИУ.

Впервые в истории страны станет возможным выразить любовь к Родине единым порывом множества граждан, любящих и делающих все для процветания России. Включиться во Всероссийское вещание любви "С любовью, Россия" можно уже сейчас. Для этого необходимо емко сформулировать в слогане фразу любви к Родине. Выбрать нарядный автопортрет. Зайти на сайт, заполнить форму "Написать признание": вписать текст слогана, прикрепить фотографию, отметить все теги и опубликовать.

Важное правило: перед публикацией собственного слогана обязательно отобрать на стенапризнаний.рф самый понравившийся из уже опубликованных слоганов и запостить его на свою на страничку любой социальной сети с хэштегом #СлюбовьюРОССИЯ.

С 1 по 10 июня организаторы будут подводить итоги и объявлять 10 наиболее ярких и актуальных слоганов дня.

Информация о победителях будет размещена в официальных группах соцсетей. 12 июня слова победителей будут транслироваться на внешних экранах Останкинской телебашни.