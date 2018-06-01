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В Сургуте следователи проверят информацию о бездействии персонала бассейна во время инцидента с несовершеннолетним 

Происшествия, 14:05 01 июня 2018

фото СУ СК РФ По ХМАО - Югре

Проверка по информации СМИ о бездействии персонала аквакомплекса "Водолей" идет в Сургуте, сообщает следственное управление по Югре.

Из информации следует, что 30 мая 14-летний посетитель бассейна начал тонуть, но на помощь подростку пришел не персонал заведения, а посетители. При этом очевидцы отмечают, что спасатель и медицинский работник не знали, какие действия нужно предпринять в чрезвычайной ситуации.

Следствие намерено дать оценку действиям либо бездействию работников комплекса в рамках процессуальной проверки, организованной по признакам преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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# бассейн , подросток , следователи , Сургут

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