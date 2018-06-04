Тюменцев осудят за вырубку деревьев в федеральном заказнике

Фото: прокуратура Тюменской области Фото: прокуратура Тюменской области

Уголовное дело о незаконной рубке древесины в государственном заказнике "Тюменский" направлено в суд.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в октябре 2017 года двое мужчин незаконно спилили три сосны, которые распилили, погрузили на автомобиль "Урал" и вывезли из деляны. При перевозке леса на пилораму автомобиль остановили инспекторы заказника, древесину изъяла полиция.

Размер ущерба, причиненный департаменту лесного комплекса Тюменской области, составил более 300 тыс. рублей.

По результатам расследования природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с суммы причиненного ущерба. На земельный участок и жилой дом одного из задержанных наложен арест.

Природоохранная прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд. Мужчинам грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.