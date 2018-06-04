Тюменская область заключила восемь соглашений о намерениях на InnoWeek–2018

фото пресс-службы форума InnoWeek-2018 фото пресс-службы форума InnoWeek-2018

Задача работающих в Тюмени IT–компаний – создавать продукты, которые будут востребованы не только в России, но и на мировом рынке.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, общаясь с журналистами после торжественной церемонии открытия форума InnoWeek–2018 и подписания соглашений о намерениях с восемью крупными IT–компаниями.

"Помимо развития классической индустрии, очень важным направлением нашей работы стало формирование новых отраслей в сфере цифровой экономики. Правительство Тюменской области внимательно следит за развитием российских IT–компаний и создает условия для их успешной работы в регионе", - отметил Александр Моор.

Соглашения о намерениях были подписаны с IT-компаниями Cognitive Technologies, Group-IB, НТЦ "ПРОТЕЙ", Softico, DIRECTUM, "Нетрика", "БАРС Груп" и Softline. Кроме того, Александр Моор подписал соглашение о сотрудничестве с региональной Ассоциацией по развитию информационных технологий.

Компании намерены обсудить реализацию на территории региона инвестиционных проектов в научно-технической сфере. Правительство региона, в свою очередь рассмотрит возможность предоставления субсидий, налоговых льгот и кадровой поддержки IT–проектов.

"Компании, с которыми мы подписали соглашения, работают в различных секторах IT–рынка. Они создают интересные продукты и динамично растут, осуществляя международную экспансию. Конечно, в наших интересах создать условия для работы этих компаний в Тюменской области. Мы хотим, чтобы компании не только открывали у нас в регионе свои офисы и принимали на работу тюменских специалистов, но и чтобы создавали качественные IT-продукты и продавали их как в России, так и на мировом рынке. Именно на это и направлены подписанные соглашения", - подчеркнул врио губернатора.

Условия для развития IT–бизнеса в Тюменской области вызывают серьезный интерес, заявила журналистам генеральный директор компании "Нетрика" Мария Уварова.

"Мы готовы создавать в Тюменской области новые рабочие места",– подчеркнула она. Компания "Нетрика" занимается разработкой и внедрением IT-решений в таких сферах, как образование, здравоохранение, строительство, инвестиции, государственные услуги.

Генеральный директор, работающей как на российском, так и на зарубежном рынках, компании "БАРС Груп" Тимур Ахмеров отметил, что созданный в Тюменской области кадровый потенциал представляет огромный интерес для IT–бизнеса.

"Молодое поколение сегодня способно делать сервисы, которые могут быть использованы и в России, и за рубежом. Мы давно работаем в Тюменской области в сфере образования, и хотели бы расширить бизнес", - подчеркнул Тимур Ахмеров.

Напомним, форум InnoWeek–2018 пройдет в Тюменском технопарке с 4 по 6 июня.

Евгений Бабенко