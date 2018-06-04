InnoWeek-2018 знакомит тюменцев с технологиями будущего

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Самые яркие стартап-проекты из городов Урала, Москвы и Санкт-Петербурга презентовали на форуме InnoWeek-2018 в тюменском технопарке. Мобильные ролевые игры, инструменты для работы с посетителями и арендаторами торговых центров, а также умные системы ЖКХ и платформы для оттачивания ораторского мастерства заинтересовали потенциальных инвесторов, среди которых - компании с мировым именем.

Многопользовательская онлайн RPG для смартфонов The Distortion, то есть буквально "Искажение", разработана на базе Android и iOS с использованием Blockchain, AR и геолокационных технологий. Ее фишка в том, что игра позволяет зарабатывать и выводить криптовалюту.

Как рассказал основатель и главный гейм-дизайнер Александр Соколов, механика игры основана на активно набирающем популярность типе геймплея "Кликер RPG". В этом типе многократные нажатия на определенную область экрана служат для прокачки игрового персонажа. Управление в ней максимально простое и интуитивно понятное - персонаж, вращаясь, наносит повреждения противнику.

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Стартап-проект Plannerix поможет замерить, нарисовать или скачать планировки, расставить предметы интерьера, видеть все планы в 2D/3D + AR/VR режиме, видеть списки покупок и предложения с отделкой под ключ. По словам сооснователя и операционного директора Игоря Мельникова, с помощью нейронной сети Plannerix генерирует размещение предметов в помещении и органично дополняет идеи пользователя из товаров, которые находятся в продаже в его регионе.

Компания Pulse из Екатеринбурга работает в сфере внедрения WiFi-сетей для торговых центров, а также предоставляет инструментарий по работе с посетителями и арендаторами. В их арсенале - целая линейка продуктов: это личный кабинет маркетолога с подробной статистикой, бонусная программа для арендаторов ТЦ, мобильное приложение с навигацией по парковке и торговому центру, детальная карта трафика посетителей, рекламные акции в реальном времени, групповая и точечная рассылка сообщений, а также таргетированная реклама.

Генеральный директор тюменской компании "Умные системы контроля" Владимир Пантелеев презентовал на InnoWeek-2018 сразу несколько направлений работы. Это, к примеру, мониторинг транспорта на базе системы ГЛОНАСС/GPS, а также видеомониторинг, тахографию, устройства ограничения скорости, умное сельское хозяйство, контроль расхода топлива. Разработки сибирской компании позволяют снимать показания с приборов учета даже целого города всего в несколько кликов, находясь при этом в любой точке планеты, а также отслеживать и корректировать нагрузки любых систем освещения, отопления, блокировки и многого другого.

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Основатель и главный разработчик диагностической платформы Zetetic Роман Минаков рассказал о технологии "Дельфия". Она позволяет получать информацию о человеке на основе анализа движений глаз.

Директор виртуальной платформы SpeakerGuru Владимир Белопольский представлял на суд участников и экспертов форума петербургскую разработку, которая позволяет тренировать навык публичных выступлений. Она рассчитана на широкий круг клиентов - от студентов до топ-менеджеров.

Проект bi_platform - это по сути платформа для внедрения блокчейн-технологий в существующий бизнес. Технический директор Фаниль Юсупов пояснил, что пользователь выбирает из каталога готовых смарт-контрактов необходимый, настраивает его и запускает в сеть Ethereum (ядро для построения блокчейн-систем). Дальнейшее взаимодействие со смарт-контрактом происходит через внутренний интерфейс или через API-платформы.

Мобильная ролевая игра Hero Masters интересна тем, что управляется жестами. Сейчас готова ее бета-версия, глобальный запуск запланирован на осень 2018 года, рассказал руководитель проекта Павел Игнатов.

На стенде NeuroX руководитель проекта Анна Леконцева из Тюмени демонстрировала технологию биоуправления объектами с обратной тактильной связью. Это возможно благодаря нейродатчикам электромиографии, электроэнцефалографии и сенсорной перчатки. Разработка применима во многих сферах: в игровой индустрии, медицине, образовании, Интернете вещей, прямых продажах и дистрибуции.

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Столичный проект DROVA разместился на Innoweek-2018 c идеей сети для продавцов и клиентов. Эта игровая платформа поможет человеку с любым уровнем устройств, в любое время и в любом месте воспроизводить новейшие игры и приложения на самых высоких настройках, пользуясь мощностями продавца.

Напомним, форум InnoWeek-2018 проходит с 4 по 6 июня в тюменском технопарке. На мероприятии присутствуют более 40 экспертов российского и международного уровня, представители мировых компаний, венчурных фондов и молодые стартап-команды. На площадках форума обсуждают самые актуальные темы и тренды развития IT- отрасли: умный город, информационная безопасность, искусственный интеллект, интернет вещей, блокчейн, виртуальная реальность, компьютерные игры.

Дарья Казакова