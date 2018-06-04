Нормы ГТО в Ишимском районе сдавали взрослые и дети

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Около 100 человек приняли участие в муниципальном этапе соревнований "Готов к труду и обороне" в спорткомплексе Стрехнино. Попробовать свои силы в сдаче норм ГТО пожелали учащиеся образовательных учреждений, молодежь и взрослое население сельских поселений Ишимского района.

По словам специалистов центра сдачи ГТО, участники спортивного мероприятия – это люди, которые стремятся к здоровому образу жизни, работают над своими физическими качествами.

"Спортом я занимаюсь всю жизнь со школьной скамьи. И многие мои односельчане также регулярно занимаются физической культурой и спортом. Благо возможности для этого в нашем селе есть: открыт тренажерный зал, есть беговая дорожка, велотренажеры. А для того, чтобы сдать нормы ГТО, можно заниматься и дома", - подчеркнула инструктор по спорту и обладательница золотого значка ГТО (8 ступень) Наталья Шаповалова из села Десятово Ишимского района.

Вопреки расхожему мнению, что жителям села не до занятий спортом, – хватает работы по хозяйству и в огороде, - в сельской глубинке становятся все более популярными различные спортивные направления. К примеру, жители Ишимского района отдают предпочтение фитнесу и скандинавской ходьбе.

Во время сдачи норм ГТО участники выполняли прыжки в длину, наклоны, бег на дистанцию, демонстрировали навыки стрельбы и подъем тела из положения лежа. По итогам муниципального этапа спортсмены с лучшими результатами отправятся на областные соревнования.

Инна Кондрашкина