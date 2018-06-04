Завод "Тюменский пломбир" открылся в индустриальном парке "Боровский"

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Завод по производству мороженого компании "Ландис" стал первым предприятием, которое открылось в индустриальном парке "Боровский" в Тюменском районе. В торжественной церемонии пуска завода в эксплуатацию принял участие временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор.

"Успешное завершение реализации первого инвестиционного проекта в первом индустриальном парке - знаменательное событие для всей Тюменской области. Индустриальный парк "Боровский" был открыт менее двух лет назад, и за это время проделана большая работа - сюда пришли 10 инвесторов, строится снмь предприятий, совокупный объем инвестиций превысил 2,5 миллиарда рублей. И это самый главный результат, на который мы все рассчитывали", - отметил врио губернатора.

Напомним, в регионе уже действуют три индустриальных парка, которые расположены на площадке ДСК-500 в Тюмени и поселках Боровский и Богандинский Тюменского района.

"Промышленное развитие Тюменской области во многом связано с индустриальными парками. Жизнь подсказывает, что это правильный подход, и я думаю, что мы создадим новые индустриальные парки в других муниципалитетах региона. Мы и в дальнейшем готовы поддерживать инвестиционные инициативы предпринимателей", - подчеркнул Александр Моор.

Завод по производству мороженого компании "Ландис" работает только на местном молочном сырье и выпускает экологически чистую и полностью натуральную продукцию под брендом "Тюменский пломбир", рассказал временно исполняющему обязанности губернатора генеральный директор предприятия Андрей Пензин. По его словам, общий объем инвестиций в создание завода составил 127 млн рублей, на предприятии уже создано 43 новых рабочих места для жителей Тюменского района.

"Объем оказанной нам в 2017 году государственной поддержки составил 5 миллионов рублей. Я благодарю правительство Тюменской области и региональное Инвестиционное агентство за помощь в реализации инвестиционного проекта", - сказал генеральный директор.

Необходимо отметить, что инвестор, как и другие резиденты индустриальных парков, получил также существенные налоговые льготы и дешевые земельные участки с подведенными инженерными сетями и коммуникациями.

"Пуск любого нового производства важен для региона и муниципалитетов. Это позволяет создавать новые рабочие места и увеличивать налоговые поступления в областной и муниципальные бюджеты. Появление каждого нового предприятия - это подтверждение правильности курса на повышение инвестиционной привлекательности региона", - отметил председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов.

Глава администрации Тюменского района Светлана Иванова сообщила, что в 2017 году на территории муниципалитета успешно реализовано 15 инвестиционных проектов и создано 201 новое рабочее место. План на 2018 год - 17 инвестпроектов и более 50 новых рабочих мест.

Первыми продукцию завода "Ландис" продегустировали школьники из села Мальково Тюменского района, ставшие победителями конференции "Шаг в будущее". Мороженое ребятам очень понравилось. Александр Моор тоже остался доволен.

"Я очень люблю мороженое. Точно такую же продукцию в конце 80-х годов выпускал Тюменский молочный завод, и сегодня я как будто вернулся лет на тридцать назад, потому что ощутил настоящий вкус детства. Обязательно буду покупать это мороженое для своей семьи. Очень хочется, чтобы "Тюменский пломбир" успешно продавался в других регионах страны и даже за рубежом", - сказал врио губернатора, отвечая на вопрос обозревателя "Тюменской линии".

По словам Андрея Пензина, "Тюменский пломбир" уже поставляется в магазины категории "у дома", а вскоре его можно будет приобрести и в сетевых супермаркетах. Через полтора-два года после выхода на проектную мощность, предприятие будет выпускать около 2,5 тыс. тонн мороженого в год.

Евгений Бабенко