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Жительница Мегиона предстанет перед судом за убийство супруга

Происшествия, 13:54 05 июня 2018

фото УМВД по Тюменской области

57-летняя жительница Мегиона обвиняется в убийстве супруга, сообщает СУ СК РФ по ХМАО- Югре.

Следствием установлено, что в марте в одной из квартир на ул. Чехова Мегиона между супругами, которые распивали спиртное, произошла ссора. В ходе словесной перепалки обвиняемая нанесла мужу два удара ножом в грудь. Смерть мужчины наступила на месте происшествия.

Следствие завершило расследование. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Затем обвиняемая предстанет перед судом.

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# Мегион , муж , убийство

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