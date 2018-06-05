Жительница Мегиона предстанет перед судом за убийство супруга

фото УМВД по Тюменской области фото УМВД по Тюменской области

57-летняя жительница Мегиона обвиняется в убийстве супруга, сообщает СУ СК РФ по ХМАО- Югре.

Следствием установлено, что в марте в одной из квартир на ул. Чехова Мегиона между супругами, которые распивали спиртное, произошла ссора. В ходе словесной перепалки обвиняемая нанесла мужу два удара ножом в грудь. Смерть мужчины наступила на месте происшествия.

Следствие завершило расследование. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Затем обвиняемая предстанет перед судом.